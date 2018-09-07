В Арзамасе открылась третья воркаут-площадка
5 сентября в Арзамасе состоялось открытие третьей воркаут-площадки. Ее строительство проходило в рамках проекта «Живи спортом». Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области.
На открытии присутствовали представители молодежных организаций, общественных объединений, депутаты городской думы.
Как заявил мэр Арзамаса Михаил Мухин, власти собираются и в дальнейшем развивать и поддерживать спорт в городе.
- Мы будем стремиться и в дальнейшем развивать спорт в нашем городе, строить новые разнообразные спортивные объекты, модернизировать стадионы, чтобы наши дети могли заниматься любыми видами спорта. Когда юный спортсмен имеет навыки в различных видах, то ему легче определиться с выбором спорта и с выбором профессии в будущем, - сказал он.
Напомним, первая воркаут-площадка в Арзамасе открылась еще 5 августа.