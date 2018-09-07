В Арзамасе открылась третья воркаут-площадка

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-07T15:00:24+03:00

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5 сентября в Арзамасе состоялось открытие третьей воркаут-площадки. Ее строительство проходило в рамках проекта «Живи спортом». Об этом сообщает пресс-служба правительства и губернатора Нижегородской области.

На открытии присутствовали представители молодежных организаций, общественных объединений, депутаты городской думы.

Как заявил мэр Арзамаса Михаил Мухин, власти собираются и в дальнейшем развивать и поддерживать спорт в городе.

- Мы будем стремиться и в дальнейшем развивать спорт в нашем городе, строить новые разнообразные спортивные объекты, модернизировать стадионы, чтобы наши дети могли заниматься любыми видами спорта. Когда юный спортсмен имеет навыки в различных видах, то ему легче определиться с выбором спорта и с выбором профессии в будущем, - сказал он.

Напомним, первая воркаут-площадка в Арзамасе открылась еще 5 августа.