2018-09-07T13:32:06+03:00
Наука

Нижегородские ученые получили 18 миллионов рублей на изучение рака

Проект рассчитан на три года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ученые Приволжского медицинского университета получат грант 18 миллионов рублей на разработку способа оценки химиорезистентности рака. Об этом сообщает пресс-служба ПИМУ.

Согласно информации, ученые НИИ биомедицинских технологий ПИМУ выиграли грант Российского фонда фундаментальных исследований с проектом «Разработка мультимодального способа оценки химиорезистентности опухолей с помощью флуоресцентной время-разрешенной микроскопии молекулярного химического картирования». Данный проект рассчитан на три года, а финансирование составит шесть миллионов рублей в год.

- В рамках проекта впервые предстоит установить роль метаболического статуса, внутриклеточной вязкости, молекулярного профиля и пула опухолевых стволовых клеток в формировании химиорезистентности опухолей, - сообщила руководитель проекта, старший научный сотрудник научной лаборатории оптической когерентной томографии Марина Сироткина.

Планируется, что результаты исследований позволят сформулировать критерии выявления опухолей на ранних этапах.

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