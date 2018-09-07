2018-09-07T12:45:27+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сразится с подмосковным «Витязем» 7 сентября

На матче будет организована мемориальная зона, посвященная ярославскому «Локомотиву», погибшему ровно семь лет назад
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сыграет с подмосковным «Витязем» в третьем домашнем матче КХЛ в пятницу, 7 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

На матче будет организована мемориальная зона, посвященная команде «Локомотив», которая погибла в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Перед игрой пройдет минута молчания, а игроки обеих команд выйдут на лед с траурными нашивками. Болельщики также смогут почтить память хоккеистов и возложить цветы в центральном фойе Нагорного Дворца спорта.

Кроме того, на трибунах будет расположен сектор памяти, на котором разложат 44 шарфа ярославского клуба – именно столько человек было в разбившемся самолете. Сектор памяти будет расположен в секторе №11.

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