Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Нижегородской области еще неделю

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-07T11:20:43+03:00

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Несмотря на наступление осени, в Нижегородской области сохраняется теплая и даже жаркая для сентября погода. В связи с этим спасатели предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников в регионе в период с 8 по 14 сентября 2018 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает ЦУКС Нижегородской области.

Из-за жары спасатели прогнозируют вероятность увеличения числа природных пожаров с возможностью распространения огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

При этом по-настоящему теплыми будут лишь выходные и начало следующей рабочей недели. Затем температура воздуха начнется постепенно опускаться – уже к середине недели средняя дневная температура воздуха составит +16...+18 градусов Цельсия, возможны небольшие осадки.