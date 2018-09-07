2018-09-07T10:32:02+03:00
Общество

Конкурс на капремонт водопроводов и канализации объявлен в Нижнем Новгороде

Информация об этом появилась на сайте госзакупок
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ОАО «Нижегородский водоканал» объявляет конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно информации, начальная, то есть максимальная цена контракта составляет 377,6 миллиона рублей. Заявки будут приниматься до 24 сентября, а сам конкурс состоится 3 октября 2018 года. Подрядчик должен будет в срок до конца июня 2019 года выполнить на сетях водоканала санитарно-технические работы, а также провести монтаж отопительных систем и систем кондиционирования.

Напомним, ранее стало известно, почему все время проваливается брусчатка у НИТЕЛа на проспекте Гагарина. Как выяснилось, там произошла разгерметизация колодца, и туда уходил песок, а вместе с ним и уложенная брусчатка. В настоящее время колодец уже отремонтирован.

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