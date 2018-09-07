2018-09-07T09:11:48+03:00
Общество

Тарифы на ЖКХ проверят в Дзержинске после жалоб горожан

Тема коммунальных услуг обсуждалась на встрече Глеба Никитина с жителями Дзержинска
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Дзержинска в рамках рабочего визита в город химиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Одной из центральных тем встречи стало состояние сферы ЖКХ в Дзержинске. Многие жители жаловались на уровень тарифов на коммунальные услуги – по их словам, стоимость услуг нередко серьезно превышает аналогичные позиции в других городах Нижегородской области.

- Необходимо провести тщательную проверку этой информации, особенно в части работы домоуправляющих компаний. Поручаю региональной службе по тарифам и министерству энергетики и ЖКХ сформировать рабочую группу по анализу политики тарифообразования в Дзержинске. Надо сравнить цены и с соседними городами, и с другими регионами, и разобраться, почему сложилась такая ситуация, - заявил Глеб Никитин.

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