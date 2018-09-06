СЕГОДНЯ 16:59 2018-09-06T16:59:34+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход работ по реконструкции малой чаши бассейна в СДЮШОР «Заря» в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

25-метровый учебный бассейн «Зари» был пущен в эксплуатацию в марте 1972 года. Этот бассейн является единственным в городе, который соответствует нормам для обучения плаванию детей до семи лет. Но в 2014 году бассейн был закрыт на капитальный ремонт.

За это время здание было полностью обновлено: заменена кровля, реконструированы системы гидро- и электроизоляции и циркуляции воздуха, проведен косметический ремонт всех помещений. Чаша бассейна была разрушена и построена заново – уже по современным технологиям. При этом теперь она приспособлена и для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

- Если говорить о тренировочном центре, то он не должен быть местечковым. В первую очередь нужно проанализировать, на сколько спортсменов он должен быть рассчитан. Я вижу перспективы проработки этого вопроса с министерством спорта РФ, - заявил Глеб Никитин.