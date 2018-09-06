В Нижегородской области издали книгу об истории Горьковского областного студенческого строительного отряда

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-06T15:51:07+03:00

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В Нижегородской области издали книгу «Когда мы были молодыми». В ней рассказывается история Горьковского областного студенческого строительного отряда «Нижегородец» с 1964 по 1992 годы. Об этом сообщили в Нижегородской общественной организации «Комсомольская площадь».

Согласно данным, над содержанием книги работали десятки известных нижегородцев – членов студенческих строительных отрядов (ССО) в 60-ые – 2000-ые годы.

Напомним, движение ССО в Нижегородской области начиналось в шестидесятых, и на протяжении многих десятилетий в нем участвовали студенты всех нижегородских вузов и техникумов, работая на ударных комсомольских стройках, самых важных для страны объектах.

- Бывшие стройотрядовцы руководили крупными предприятиями, учили школьников и студентов, работали в органах власти. Накопленный ими жизненный и профессиональный опыт востребован и сегодня, - рассказал исполнительный директор НРОО «Комсомольская площадь» Сергей Бурнин.

По его словам, эта книга является подарком к 100-летию комсомола, которое будет отмечаться в 2018 году 29 октября.