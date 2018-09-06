В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина
В Нижегородской области уже два месяца не могут найти 34-летнего Сергея Авдошина. Мужчина перестал выходить с родственниками на связь еще в июле.
Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», особой приметой Авдошина является наличие множественных татуировок по всему телу.
У Сергея худощавое телосложение, рост 173 сантиметра, волосы темно-русые, а глаза карие.
В момент исчезновения мужчина был одет в синюю футболку и джинсовые шорты.
Если вы знаете какую-либо информацию о его местонахождении, просим звонить волонтерам по телефону 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.
Напомним, в Нижегородской области уже больше месяца ищут 13-летнюю Машу Ложкареву. Она пропала 1 августа в Кстовском районе. Через 20 дней в Богородске исчезла 9-летняя Маша Ложкарева. Пока никаких зацепок, куда могли исчезнуть девочки, нет.