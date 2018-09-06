2018-09-06T15:03:59+03:00
Общество

В Нижегородской области разыскивают 34-летнего Сергея Авдошина

Мужчина перестал выходить с родственниками на связь еще в июле
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области уже два месяца не могут найти 34-летнего Сергея Авдошина. Мужчина перестал выходить с родственниками на связь еще в июле.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», особой приметой Авдошина является наличие множественных татуировок по всему телу.

У Сергея худощавое телосложение, рост 173 сантиметра, волосы темно-русые, а глаза карие.

В момент исчезновения мужчина был одет в синюю футболку и джинсовые шорты.

Если вы знаете какую-либо информацию о его местонахождении, просим звонить волонтерам по телефону 8-831-291-51-51 или сразу в полицию – 102.

Напомним, в Нижегородской области уже больше месяца ищут 13-летнюю Машу Ложкареву. Она пропала 1 августа в Кстовском районе. Через 20 дней в Богородске исчезла 9-летняя Маша Ложкарева. Пока никаких зацепок, куда могли исчезнуть девочки, нет.

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