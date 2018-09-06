Кальянную «Обнял» на Рождественской закрыли из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 14:16 2018-09-06T14:16:04+03:00

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В Нижнем Новгороде суд принял решение о приостановлении деятельности кальянной «Обнял». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Заведение находится по адресу: улица Рождественская, дом 36. Установлено, что эксплуатация здания производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения.

Роспотребнадзор выявил следующие нарушения: выход шахты вентиляционной системы выведен на уровне первого этажа, а эквивалентные уровни звука от работы вентиляционной системы не соответствуют требованиям санитарного законодательства для ночного времени суток, что противоречит закон.

В результате 16 августа Нижегородским районным судом по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении владелец кальянной был привлечен к административной ответственности.

По решению суда «Обнял» закрыт на срок 45 суток с момента фактического приостановления деятельности. Материалы переданы в службу судебных приставов.