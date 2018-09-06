2018-09-06T13:40:00+03:00
Общество

Во дворах на улице 40 лет Победы появились 100 новых парковочных мест

Юлия ИСАЕВА
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В Приокском районе во дворах домов на улице 40 лет Победы были созданы 100 новых парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на исполняющего обязанности главы районной администрации Михаила Шатилова.

Новые парковочные места появились во дворах домов №1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13. Там выполнена асфальтировка 12 000 квадратных метров тротуаров и проездов, заменены 1500 п.м бортового камня, расширена проезжая часть для парковочных карманов. На эти цели из бюджета Нижнего Новгорода и области были выделены почти 15 миллионов рублей.

Также на этих участках были отремонтированы газонные ограждения, обустроены контейнерные площадки, восстановлены и покрашены 43 входные группы, установлены 20 деревянных скамеек, спортивная территория с баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, детский игровой комплекс и площадка для воркаута, рядом с которой в качестве подарка от подрядной организации будет поле для стритбола.

Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам Шатилова, в администрацию уже поступают заявки на участие в этой программе в 2019 году.

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