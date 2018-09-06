Общественный совет при министерстве имущества Нижегородской области выбрал председателя

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-06T13:05:11+03:00

Им стал генеральный директор АО «Управляющая Компания Газсервискомпозит» Олег Зайцев

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5 сентября состоялось первое заседание Общественного совета при министерстве имущества Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На этом заседании был выбрал председатель совета. Им стал генеральный директор АО «Управляющая Компания Газсервискомпозит» Олег Зайцев.

Согласно информации, заседания совета будут проходить не реже одного раза в два месяца.

В состав совета также вошли заместитель генерального директора НАПП Виктор Зеленкевич, директор НИУ ВШЭ-Нижний Новгород Валерий Зусман, управляющий партнер юридической компании «Маслов и партнеры» Александр Маслов, председатель Нижегородской областной организации общероссийской профсоюзной организации «Всероссийский Профессиональный Союз Работников Аудиторских, Оценочных, Экспертных и Консалтинговых Организаций» Денис Мозжухин, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Нижегородской области» Екатерина Пивоварова, директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» Тимур Радаев, первый заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Анна Самсонова и уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.