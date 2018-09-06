Госдолг Нижегородской области составляет более 65 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-06T12:16:30+03:00

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Госдолг Нижегородской области, по данным на 1 сентября, составил 65,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов.

В структуре государственного долга 0,3 процентра составляют государственные гарантии, 55,8 процента - государственные ценные бумаги, 11,7 процента - кредиты коммерческих банков, 32,2 процента - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета.

Объем долга снизился благодаря эффективному управлению ликвидностью по счетам областного бюджета с целью минимизации расходов на обслуживание долга.

По прогнозам, к январю 2019 года госдолг будет равняться 75,6 миллиардам рублей. На 1 января текущего года он был равен 76,03 миллиардам рублей.

Напомним, в период с января по август 2018 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов. За указанный период в консолидированный бюджет области поступили 120,2 миллиарда рублей доходов.