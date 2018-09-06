2018-09-06T11:44:23+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Будем активно привлекать предприятия НХП к благоустройству и развитию исторических центров»

На поддержку художественных промыслов Нижегородская область получила грант 50 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область получит грант в размере 50 миллионов рублей на развитие художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Эти средства дадут возможность многократно увеличить объемы поддержки НХП. Развитие народных художественных промыслов – одно из приоритетных направлений работы сразу в нескольких отраслях. Это даст и экономический эффект, и окажет поддержку культурной сфере региона, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Грант получен в рамках федерального проекта ТЕТРА и будет предоставлен из министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Не так давно в Нижегородской области побывала заместитель министра Гульназ Кадырова, после чего и было принято решение о том, что наш регион станет одним из пилотных для реализации данного проекта.

- Будем как можно активнее привлекать предприятия сферы НХП к реализации всех масштабных проектов – например, при благоустройстве или развитии исторических центров. Облик наших городов, с любовью созданный предками, мы сможем сохранить, только опираясь на материальные традиции прошлого, - подчеркнул Глеб Никитин.

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