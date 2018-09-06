Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 8%

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-06T11:36:47+03:00

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В период с января по август 2018 года доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на восемь процентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов.

За вышеуказанный период в консолидированный бюджет области поступили 120,2 миллиарда рублей доходов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель вырос на восемь процентов. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 114,8 миллиарда рублей.

Согласно информации, доходы бюджета Нижегородской области за январь-август 2018 года, в свою очередь, были получены в сумме 100,5 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 86,2 миллиарда рублей, что превышает уровень 2017 года на 12 процентов. Расходы исполнены в объеме 94,9 миллиарда рублей.