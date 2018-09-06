2018-09-06T11:14:45+03:00
Происшествия

В Спасском районе на пожаре в частном доме погиб пенсионер

Юлия ИСАЕВА
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Вчера в Спасском районе сгорел частный жилой дом. Спасатели обнаружили там тело пенсионера, а к трагедии привела неудачно закуренная сигарета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть вечером около половины десятого. Инцидент произошел в селе Елховка. Когда пожарные приехали на место вызова, там уже сильно горел сарай и крыша дома.

На кухне они нашли тело хозяина дома – мужчины 1939 года рождения.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 13 человек личного состава и три единицы техники. Огонь уничтожил кровлю дома и надворную постройку на общей площади 70 квадратных метров.

Причиной случившегося стала неосторожность при курении погибшего хозяина дома.

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