Четыре человека пострадали при столкновении двух машин в Борском районе

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-06T10:51:38+03:00

Двое из них сейчас находятся в больнице

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В Борском районе вчера вечером столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. В результате ранения получили четыре человека, двое из которых сейчас находятся в больнице.

По информации отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась 4 сентября около 19:45 на двадцать девятом километре автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. 38-летний водитель «вазовской» легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Фордом».

Водитель и пассажиры иномарки не были ранены, а вот водитель отечественной машины получил перелом и ушибы, его госпитализировали с места ДТП. Также в больницу с черепно-мозговой травмой попал его пассажир. Еще двое мужчин, которые ехали вместе с ними, были осмотрены врачами и отпущены.