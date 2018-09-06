Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат строителям станции метро «Стрелка»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-06T10:31:27+03:00

Более 920 работников до сих пор не получили свои деньги

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы строителям, выполнявшим работы по продлению линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Преступление предусматривается статьей «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Согласно информации, просрочка действует еще с 15 мая. Более 920 работников ООО «НН СУ-620» до сих пор не получили свои деньги. Общая сумма задолженности предприятия превысила 87 миллионов 457 тысяч рублей.

Ведется расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате будут приняты меры для возмещения в полном объеме вреда, причиненного потерпевшим.

Напомним, станция метро "Стрелка" открылась 12 июня. Дату начала работы новой станции переносили несколько раз.