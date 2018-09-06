2018-09-06T10:31:27+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплат строителям станции метро «Стрелка»

Более 920 работников до сих пор не получили свои деньги
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы строителям, выполнявшим работы по продлению линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка». Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Преступление предусматривается статьей «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Согласно информации, просрочка действует еще с 15 мая. Более 920 работников ООО «НН СУ-620» до сих пор не получили свои деньги. Общая сумма задолженности предприятия превысила 87 миллионов 457 тысяч рублей.

Ведется расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате будут приняты меры для возмещения в полном объеме вреда, причиненного потерпевшим.

Напомним, станция метро "Стрелка" открылась 12 июня. Дату начала работы новой станции переносили несколько раз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Торпедо» обыграло минское «Динамо» со счетом 3:2
До конца года в нижегородских домах заменят почти 400 лифтов
В Сормове предприниматель сливал канализационные отходы рядом с озером
Жители Нижегородской области взяли 17,5 тысяч ипотечных кредитов за последние полгода
Василий Лановой представит в Нижнем Новгороде моноспектакль о войне
6 сентября на Гребном канале пройдут пляжные турниры по футболу и волейболу
На Автозаводе осудят мужчину, устроившего стрельбу по посетителям кафе
С 22 сентября будет ограничена парковка автомобилей на улице Пискунова
Жительница Выксы до смерти забила своего сожителя, который упрекнул ее в измене
Количество браков в Нижегородской области выросло на 11%
63-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Приокском районе
Генеральным директором ЕЦМЗ назначен Владимир Жмакин
ХК «Торпедо» сыграет с минским «Динамо» 5 сентября
Все ЗАГСы Нижегородской области закроются на санитарный день 27 сентября
Среднедушевой доход населения Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 30,9 тысяч рублей в месяц
Пассажиры рейса Нижний Новгород – Ростов-на-Дону не могут вылететь более семи часов
Глеб Никитин поручил обеспечить исполнение «Закона о тишине» в Нижегородской области
Полицейский вытащил пенсионера из горящего дома в Арзамасе