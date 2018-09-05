В Сормове предприниматель сливал канализационные отходы рядом с озером

СЕГОДНЯ 17:36 2018-09-05T17:37:12+03:00

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Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода провела проверку законодательства при обращении с жидкими бытовыми отходами и лицензирования отдельных видов деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Работа была проведена после жалоб от местных жителей. В результате было установлено, что индивидуальный предприниматель заключал с администрацией Сормовского района и предприятием «ГУК» контракты на вывоз жидких бытовых отходов. Автомашины предпринимателя на постоянной основе собирали содержимое выгребных ям на территории районов города и в последующем сливали в неотведенные для этого места.

Нарушитель заработал на этих нарушениях более трех миллионов рублей.

Прокурором Сормовского района материалы проверки направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство».