2018-09-05T17:37:12+03:00
Происшествия

В Сормове предприниматель сливал канализационные отходы рядом с озером

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода провела проверку законодательства при обращении с жидкими бытовыми отходами и лицензирования отдельных видов деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Работа была проведена после жалоб от местных жителей. В результате было установлено, что индивидуальный предприниматель заключал с администрацией Сормовского района и предприятием «ГУК» контракты на вывоз жидких бытовых отходов. Автомашины предпринимателя на постоянной основе собирали содержимое выгребных ям на территории районов города и в последующем сливали в неотведенные для этого места.

Нарушитель заработал на этих нарушениях более трех миллионов рублей.

Прокурором Сормовского района материалы проверки направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца года в нижегородских домах заменят почти 400 лифтов
Жители Нижегородской области взяли 17,5 тысяч ипотечных кредитов за последние полгода
Василий Лановой представит в Нижнем Новгороде моноспектакль о войне
6 сентября на Гребном канале пройдут пляжные турниры по футболу и волейболу
На Автозаводе осудят мужчину, устроившего стрельбу по посетителям кафе
С 22 сентября будет ограничена парковка автомобилей на улице Пискунова
Жительница Выксы до смерти забила своего сожителя, который упрекнул ее в измене
Количество браков в Нижегородской области выросло на 11%
63-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Приокском районе
Генеральным директором ЕЦМЗ назначен Владимир Жмакин
ХК «Торпедо» сыграет с минским «Динамо» 5 сентября
Все ЗАГСы Нижегородской области закроются на санитарный день 27 сентября
Среднедушевой доход населения Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 30,9 тысяч рублей в месяц
Пассажиры рейса Нижний Новгород – Ростов-на-Дону не могут вылететь более семи часов
Глеб Никитин поручил обеспечить исполнение «Закона о тишине» в Нижегородской области
Полицейский вытащил пенсионера из горящего дома в Арзамасе