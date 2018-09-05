2018-09-05T17:19:02+03:00
Общество

Жители Нижегородской области взяли 17,5 тысяч ипотечных кредитов за последние полгода

Это почти на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с января по июль 2018 года банки выдали нижегородцам 17509 ипотечных жилищных кредитов. Это почти на 50 процентов (48,5) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Общая сумма составила 30,4 миллиона рублей, что больше, чем с января по июль 2017 года на 63,7 процента.

В июле 2018 года нижегородцы получили 2544 ипотечных жилищных кредита (+31,5 процента к июлю 2017 года) на 4,4 миллиарда руб. (+43,1 процента к июлю 2017 года).

На высокие темпы выдачи ипотечных жилищных кредитов в регионе, в первую очередь, повлияло снижение банками ставок вслед за смягчением Банком России денежно-кредитной политики, а также введение программ поддержки ипотечного кредитования.

За последние полгода средневзвешенная ставка по ИЖК в Нижегородской области составила 9,6 процента. Кроме того, уровень просроченной задолженности по ИЖК в регионе остается низким.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца года в нижегородских домах заменят почти 400 лифтов
В Сормове предприниматель сливал канализационные отходы рядом с озером
Василий Лановой представит в Нижнем Новгороде моноспектакль о войне
6 сентября на Гребном канале пройдут пляжные турниры по футболу и волейболу
На Автозаводе осудят мужчину, устроившего стрельбу по посетителям кафе
С 22 сентября будет ограничена парковка автомобилей на улице Пискунова
Жительница Выксы до смерти забила своего сожителя, который упрекнул ее в измене
Количество браков в Нижегородской области выросло на 11%
63-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Приокском районе
Генеральным директором ЕЦМЗ назначен Владимир Жмакин
ХК «Торпедо» сыграет с минским «Динамо» 5 сентября
Все ЗАГСы Нижегородской области закроются на санитарный день 27 сентября
Среднедушевой доход населения Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 30,9 тысяч рублей в месяц
Пассажиры рейса Нижний Новгород – Ростов-на-Дону не могут вылететь более семи часов
Глеб Никитин поручил обеспечить исполнение «Закона о тишине» в Нижегородской области
Полицейский вытащил пенсионера из горящего дома в Арзамасе