Жители Нижегородской области взяли 17,5 тысяч ипотечных кредитов за последние полгода

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-05T17:19:02+03:00

Это почти на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года

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В период с января по июль 2018 года банки выдали нижегородцам 17509 ипотечных жилищных кредитов. Это почти на 50 процентов (48,5) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Общая сумма составила 30,4 миллиона рублей, что больше, чем с января по июль 2017 года на 63,7 процента.

В июле 2018 года нижегородцы получили 2544 ипотечных жилищных кредита (+31,5 процента к июлю 2017 года) на 4,4 миллиарда руб. (+43,1 процента к июлю 2017 года).

На высокие темпы выдачи ипотечных жилищных кредитов в регионе, в первую очередь, повлияло снижение банками ставок вслед за смягчением Банком России денежно-кредитной политики, а также введение программ поддержки ипотечного кредитования.

За последние полгода средневзвешенная ставка по ИЖК в Нижегородской области составила 9,6 процента. Кроме того, уровень просроченной задолженности по ИЖК в регионе остается низким.