2018-09-05T17:30:28+03:00
Звезды

Василий Лановой представит в Нижнем Новгороде моноспектакль о войне

Начало мероприятия – в 17:00
Юлия ИСАЕВА
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7 сентября в Нижнем Новгороде будет представлен моноспектакль на тему Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Начало мероприятия – в 17:00 на сцене Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Л.Ростроповича. Оно пройдет в рамках Дней Москвы. Там народный артист СССР, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой представит общественно-патриотическую акцию «Спасибо за верность, потомки!».

Гала-концерт акции – это рассказ о любимых всеми песнях Великой Отечественной войны, в которых сохраняется народная память о великих и трагических вехах нашей истории.

Приглашения на мероприятие были направлены ветеранам Великой Отечественной войны, активистам ООД «Бессмертный полк», участникам Российского движения школьников и другим представителей общественных организаций, проживающих на территории Нижегородской области.

Возрастное ограничение 12+.

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