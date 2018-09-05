6 сентября на Гребном канале пройдут пляжные турниры по футболу и волейболу

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-05T16:02:52+03:00

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Завтра, 6 сентября 2018 года, в Нижнем Новгороде пройдут соревнования по пляжному футболу и волейболу. Мероприятие проводится в рамках празднования Дней Москвы.

Состязания начнутся в 15:00 на стадионе пляжных видов спорта на набережной Гребного канала. Все желающие смогут прийти и посмотреть.

В соревнованиях по пляжному футболу примут участие пять нижегородских команд из СДЮСШОР №8, ДЮСШ «Радий» и «ДЮСШ по футболу», а также одна московская команда ГБУ ФК «Строгино».

В пляжный волейбол будут играть восемь команд: СДЮСШОР № 4 Нижнего Новгорода, ДЮСШ «Чайка» Нижнего Новгорода, ФОК «Волжский берег» (Кстово), ФОК «Кварц» (Бор) и одна команда из Москвы.

Соревнования будут проходить с 6 по 7 сентября 2018 года, 7 сентября – в 14:00 награждение победителей и призеров турниров.