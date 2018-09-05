2018-09-05T15:27:41+03:00
Происшествия

На Автозаводе осудят мужчину, устроившего стрельбу по посетителям кафе

Инцидент произошел в сентябре прошлого года
Юлия ИСАЕВА
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Прокуратура Автозаводского района направила в суд уголовное дело по факту убийства в одном из кафе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

56-летний нижегородец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц». Инцидент произошел в сентябре прошлого года в Автозаводском районе.

В одном из кафе у обвиняемого назрел конфликт с двумя посетителями. Ранее они не были знакомы.У мужчины возник умысел на убийство своих «обидчиков». Чтобы отомстить, он взял дома охотничий карабин и вернулся в кафе.

Там с порога автозаводец произвел несколько выстрелов по потерпевшим, после чего скрылся с места совершения преступления. Один из пострадавших скончался в больнице.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Автозаводским районным судом.

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