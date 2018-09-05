2018-09-05T14:20:34+03:00
Общество

С 22 сентября будет ограничена парковка автомобилей на улице Пискунова

Юлия ИСАЕВА
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С 22 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде ограничат остановку транспортных средств на улице Пискунова (Нижегородский район). Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Речь идет об участке дороги рядом с домом №41. Там находится торговый центр. Время снятия ограничений не указано, причины тоже.

Напомним, с 5 сентября в течение трех дней центр Нижнего Новгорода будет закрыт для движения транспорта. Это связано с проведением Дней Москвы. Ограничения вступят в силу сегодня, 5 сентября, в 17:00 и продлятся до 20:00 8 сентября. Речь идет о площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной. Там движение будет организовано с объездом по прилегающим улицам.

Кроме того, с 12:00 до 22:00 6 сентября движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до улицы Варварской будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. Здесь тоже запретят парковку. Будет работать эвакуатор.

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