2018-09-05T13:03:48+03:00
Происшествия

Жительница Выксы до смерти забила своего сожителя, который упрекнул ее в измене

Пара употребляла алкогольные напитки
Юлия ИСАЕВА
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В Выксе местная жительница подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело мужчины, с которым она жила в одной квартире, было обнаружено 4 сентября 2018 года с признаками насильственной смерти.

Инцидент произошел в микрорайоне Гоголя.

По версии следствия, пара употребляла алкогольные напитки, когда мужчина начал упрекать свою сожительницу в регулярных изменах. После этого он несколько раз ударил ее по щеке.

В ответ на это 43-летняя женщина нанесла возлюбленному множественные удары

неустановленным предметом по телу. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Она не трудоустроена, ранее не судима.

Расследование уголовного дела продолжается.

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