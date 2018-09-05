Количество браков в Нижегородской области выросло на 11%

СЕГОДНЯ 11:36 2018-09-05T11:36:49+03:00

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За восемь месяцев 2018 года в Нижегородской области были зарегистрированы 14 466 браков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Главное управление ЗАГС.

В августе поженилась 3 801 пара, это на 11,34 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно информации, последний месяц ушедшего лета стал одним из самых популярных для бракосочетания месяцев в этом году. Причиной стали магические числа. Самыми востребованными датами для свадьбы были 8.08.2018 и 18.08.2018. В первый день были зарегистрированы 383 брака, а во второй - 365.

Кроме того, в регионе снижается количество разводов. В августе показатель расторжения брака по Нижегородской области снизился на 5,28 процентовпо сравнению с последним летним месяцем прошлого года.