63-летний мужчина погиб под колесами иномарки в Приокском районе

СЕГОДНЯ 10:44 2018-09-05T10:44:37+03:00

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В Приокском районе Нижнего Новгорода иномарка насмерть сбила мужчину рядом с "зеброй". Он погиб на месте происшествия. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия случилась 4 сентября около восьми часов вечера на улице Большая Окружная. 40-летний водитель автомобиля марки «Шевроле» сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, однако это произошло в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате 63-летний пешеход скончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что опытный водитель насмерть сбил мужчину в Нижегородской области. Смертельное ДТП произошло на улице Зуева в районном поселке Ардатов 28 августа в 21:20. 29-летний пешеход скончался на месте аварии.