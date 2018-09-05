Генеральным директором ЕЦМЗ назначен Владимир Жмакин

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T10:00:06+03:00

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Вчера, 4 сентября, стало известно, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назначил генеральным директором МП «Единый центр муниципального заказа» Владимира Жмакина. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как заявил глава города, перед новым директором ЕЦМЗ стоят важные задачи, главной из которых является обеспечение школьников горячими завтраками и обедами до проведения открытого конкурса по выбору нового организатора питания в школах.

По словам Панова, подобный открытый конкурс будет проводиться впервые в истории Нижнего Новгорода. Жмакину в свою очередь необходимо доказать, что предприятие действительно сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников города.

Последние несколько лет Жмакин работал на предприятиях, занимающихся производством и поставкой продуктов в государственные учреждения.

Кроме того, мэр Нижнего Новгорода отметил, что новому главе ЕЦМЗ также необходимо вести открытый контакт с родителями. Для этого в Facebook создана открытая группа, куда родители могут обращаться, если с их точки зрения питание детей организовано неправильно.