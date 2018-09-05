ХК «Торпедо» сыграет с минским «Динамо» 5 сентября

СЕГОДНЯ 09:23 2018-09-05T09:23:26+03:00

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Сегодня, 5 сентября, в Нижнем Новгороде пройдет матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги по хоккею. На льду в КРК «Нагорный» встретятся ХК «Торпедо» и ХК «Динамо» из Минска.

Игра начнется в 19:00. Это будет вторая игра нижегородского клуба. Два дня назад, 3 сентября, «Торпедо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 4:3. Это было отличное начало сезона.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

За несколько дней до начала нового сезона хоккеисты нижегородского клуба провели традиционную предсезонную фотосессию. На ней команда предстала перед объективами фотокамер в новой игровой форме.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо».

А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.