Все ЗАГСы Нижегородской области закроются на санитарный день 27 сентября

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-05T08:23:19+03:00

Нижегородцев просят запланировать посещение в другое время

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В четверг, 27 сентября 2018 года, в органах ЗАГС Нижегородской области не будет производиться прием граждан – этот день объявлен санитарным. Об этом уведомляет пресс-служба главного управления записи актов гражданского состояния Нижегородской области.

- Санитарный день объявляется в связи с вводом с 1 октября 2018 года в промышленную эксплуатацию федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, - пояснили в управлении.

Нижегородцев просят отнестись к отмене приемного дня с пониманием и запланировать посещение органов ЗАГС в другое время. Ознакомиться с графиком работы органов записи актов гражданского состояния и выбрать удобное для посещения время можно на сайте главного управления ЗАГС Нижегородской области.