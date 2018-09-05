Среднедушевой доход населения Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 30,9 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 08:14 2018-09-05T08:15:17+03:00

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Уровень среднедушевых денежных доходов жителей Нижегородской области в январе-июле 2018 года вырос на 4,4 процента. Об этом сообщает со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона пресс-служба облправительства.

Так, согласно информации, за первые семь месяцев текущего года среднедушевые доходы населения составили 30,9 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в действующих ценах доходы жителей Нижегородской области выросли на 4,4 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с общественностью региона заявил, что «нынешний уровень жизни наших граждан не соответствует масштабам региона». По словам Глеба Никитина, нашей стратегической отраслевой специализацией должна стать инновационная высокотехнологичная промышленность.