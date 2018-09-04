Пассажиры рейса Нижний Новгород – Ростов-на-Дону не могут вылететь более семи часов

СЕГОДНЯ 18:52 2018-09-04T19:01:58+03:00

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Авиарейс А4-218 из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону задержали 4 сентября на семь часов. Эту информацию «Комсомольской правде - Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе аэропорта Стригино.

Изначально самолет должен был вылететь из приволжской столицы в 11:20, этого не случилось. Представители авиакомпании сослались на неисправность борта.

Позже в Нижний Новгород из Краснодара вылетел резервный самолет Sukhoi Superjet 100, рассчитанный на сто пассажиров.

- Мы буквально недавно связывались с аэропортом Стригино, и там нам сказали, что посадка должна вот-вот начаться, - уточнили «Комсомолке» в авиакомпании «Азимут».

Вместе с тем онлайн-табло нижегородского аэровокзала гласит, что посадка уже завершена. Сначала сообщалось, что вылет стартует в 18:30, потом в 18:45, а на момент публикации новости - в 18:50.

Напомним, 28 августа туристы не могли вылететь из Сочи в Нижний Новгород. Рейс задержали почти на семь часов.