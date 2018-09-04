Глеб Никитин поручил обеспечить исполнение «Закона о тишине» в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:19 2018-09-04T18:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

«Закон о тишине» стал одним из самых обсуждаемых вопросов на встрече главы Нижегородской области Глеба Никитина с жителями Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Горожане рассказали, что их огорчает отсутствие результатов по обращениям с жалобами на несоблюдение регионального «Закона о тишине». По словам жителей района, с нарушителями в лучшем случае проводятся профилактические беседы. А толку от них зачастую не бывает никакого.

- Мы долгое время не могли обеспечить нормальную работу закона, потому что отсутствовало соглашение между правительством Нижегородской области и МВД России. Сейчас мы усилили работу в этом направлении, и буквально несколько дней назад соглашение было утверждено. Теперь сотрудники ГУВД получили право составлять протоколы об административных нарушениях по этой статье, - отметил Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области дал поручение департаменту региональной безопасности контролировать реализацию данного соглашения.