В Починковском районе осудят бригадира, обвиняемого в гибели рабочего

СЕГОДНЯ 16:24 2018-09-04T16:24:57+03:00

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В Починковском районе Нижегородской области бригадир обвиняется в гибели работника. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношение 56-летнего мужчины по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», завершено.

По версии следствия, 19 сентября прошлого года бригада работников под руководством обвиняемого делала ремонт распределительных сетей. Они находились на территории села Азрапино.

Потерпевший в свою очередь заменял провода на опоре. Бригадир должен был обеспечить ему безопасность при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи, но не сделал этого. В результате опора упала, мужчина получил множественные травмы тела, от которых скончался на месте.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.