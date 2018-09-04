На Автозаводе отремонтировано более 127 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-04T15:46:17+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на сегодняшний день отремонтировано 127 111 квадратных метров дорог и тротуаров. Об этом заявил глава администрации района Александр Нагин, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проводятся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Вышеуказанная территория была отремонтирована за 175, 9 миллионов рублей.

Цель - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, оптимизация транспортных потоков и безопасность перевозок пассажиров на общественном транспорте.

В числе отремонтированных дорог: улица Переходникова от улицы Лесная до проспекта Бусыгина; проспект Бусыгина от улицы Переходникова до улицы Львовской; улица Львовская от улицы Строкина до улицы Детская; улица Магистральная от улицы Аксакова до улицы Ермоловой; улица Краснодонцев от проспекта Молодежный до проспекта Кирова; улица Плотникова от улицы Советской Армии до улицы Строкина; улица Краснодонцев от Советской Армии до улицы Комсомольская; улица Толбухина от проспекта Ильича до улицы Мончегорская.

Заказчиком на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения выступал департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Подрядчик - ООО «Нижавтодорстрой».