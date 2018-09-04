В Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T14:00:23+03:00

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В Нижегородской области с 1 сентября открыт сезон охоты на лосей. Он продлится до конца месяца. В это время разрешено добывать только взрослых самцов лося «на реву». Об этом заявил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Согласно действующим правилам охоты в Нижегородской области, охота на лося разделена на три периода:

- охота на лося (взрослые самцы) разрешена с 1 сентября по 30 сентября;

- охота на лося (все половозрастные группы) - с 1 октября по 31 декабря;

- охота на лося (в возрасте до 1 года) - с 1 января по 15 января.

Бондаренко просит нижегородцев соблюдать правила техники безопасности.

Также с 1 сентября также начался сезон охоты на зайцев и лис с гончими и борзыми собаками без оружия, который продлится по 14 сентября 2018 года. Кроме того, с 1 сентября по 31 октября 2018 года открыта охота на барсука.