Певица Пелагея выступит на дне села в Шатковском районе 15 сентября

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-04T13:22:47+03:00

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15 сентября в селе Хирино Шатковского района пройдет праздник «Голос Традиций». Он будет приурочен к 435-летию села. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году поздравить гостей и местных жителей приедет певица Пелагея. С ней будет ее музыкальный коллектив. Помимо нее на сцену выйдут фольклорные команды региона.

Традиционно этот праздник заканчивается концертом известных артистов, исполняющих музыку стиле «фолк». В разные годы на празднике села Хирино выступали Майя Балашова, группа «Иван Купала», Анастасия и Захар Заволокины и группа «Частушка». На «Голос Традиций-2018» приедет с концертом Пелагея - известная исполнительница русских народных песен и романсов.

Пелагея известна широкой аудитории по шоу «Голос» и «Голос. Дети». Она была ттам наставницей участников семь раз.

Кроме того, в программу мероприятий входят выступления танцевальных и песенных ансамблей, ярмарка народных ремесел и фермерской продукции, мастер-классы, детские интерактивные шоу и театрализованные представления. По сложившейся традиции праздник откроется божественной литургией в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи.