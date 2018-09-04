В Нижегородской области открылось движение по автодороге Саров – Кременки

СЕГОДНЯ 12:46 2018-09-04T12:46:40+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 сентября 2018 года в Нижегородской области открыта для движения дорога Саров – Кременки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря этому расстояние от Сарова до Нижнего Новгорода уменьшилось на 20 километров, а нагрузка на действующие выезды из Сарова снизилась в два с половиной раза.

- Все обязательства по строительству дорог, которые брали на себя город и область выполнены. Мы можем сказать о благополучной реализации комплексного проекта «Дорога 203 – КПП-4 – дорога «Саров - Кременки»: Дорога - 203 открыта для движения транспорта, строительство дороги КПП-4 - Кременки завершено, открыто рабочее движение, - сообщил глава Сарова Александр Тихонов.

Эту территорию проверял в августе глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он тогда поручил завершить работы и ввести дорогу в строй в кратчайшие сроки, при этом обеспечив необходимое качество выполнения работ.