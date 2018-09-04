2018-09-04T12:46:40+03:00
Общество

В Нижегородской области открылось движение по автодороге Саров – Кременки

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 3 сентября 2018 года в Нижегородской области открыта для движения дорога Саров – Кременки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря этому расстояние от Сарова до Нижнего Новгорода уменьшилось на 20 километров, а нагрузка на действующие выезды из Сарова снизилась в два с половиной раза.

- Все обязательства по строительству дорог, которые брали на себя город и область выполнены. Мы можем сказать о благополучной реализации комплексного проекта «Дорога 203 – КПП-4 – дорога «Саров - Кременки»: Дорога - 203 открыта для движения транспорта, строительство дороги КПП-4 - Кременки завершено, открыто рабочее движение, - сообщил глава Сарова Александр Тихонов.

Эту территорию проверял в августе глава Нижегородской области Глеб Никитин. Он тогда поручил завершить работы и ввести дорогу в строй в кратчайшие сроки, при этом обеспечив необходимое качество выполнения работ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Певица Пелагея выступит на дне села в Шатковском районе 15 сентября
Пожарные спасли мужчину из горящей девятиэтажки в Канавинском районе
В Нижнем Новгороде обновили 15 светофоров
Глеб Никитин: «Шесть школ в Московском районе будут отремонтированы в течение двух лет»
Правительство отменило разрешение на строительство шестиэтажного дома на Верхневолжской набережной
В Нижегородской области провакцинированы более 460 тысяч голов крупного рогатого скота
В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль датского кино
Глеб Никитин: «Нижегородцы показали бойцовский характер!»
Дисконтные карты для профсоюзов появятся на Арзамасском приборостроительном заводе
17-летний нижегородец пырнул ножом соседа по общежитию
5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»
В Нижнем Новгороде обрушилась стена ветхого здания
Решение проблемы с подтоплением Черного пруда в Нижнем Новгороде обойдется в 30 млн рублей
Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену
Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова