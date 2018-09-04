Пожарные спасли мужчину из горящей девятиэтажки в Канавинском районе

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-04T12:10:25+03:00

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Вчера, 2 сентября, в Канавинском районе загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. С места происшествия госпитализировали мужчину. Его спасли пожарные.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило к ним днем около 13:20. Место пожара – дом на улице Пролетарская.

Когда спасатели прибыли на вызов, на первом этаже горела внутренняя отделка кухни, а в подъезде создалось сильное задымление. В одной из квартир пожарные обнаружили мужчину 1969 года рождения. Они помогли ему выйти на улицу.

Пострадавшего увезли в городскую больницу №33. Кроме него из дома были эвакуированы еще 40 жильцов, пятеро из которых – дети. Никто из них не получил травм.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка кухни на площади десять квадратных метров. Всего в тушении и ликвидации последствий были задействованы 28 человек личного состава и шесть единиц техники. Причиной случившегося стала неосторожность при приготовлении пищи.