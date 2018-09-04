Глеб Никитин: «Шесть школ в Московском районе будут отремонтированы в течение двух лет»

СЕГОДНЯ 10:39 2018-09-04T10:39:09+03:00

Об этом глава региона сообщил в ходе с жителями района

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Московского района Нижнего Новгорода в рамках рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встреча длилась более двух часов, и в ходе нее было задано около шестидесяти вопросов. Одним из самых острых стал вопрос о состоянии школ района.

- Многие школы были построены еще в довоенное время. Есть ли стратегия развития школ региона, предусматривающая ремонт и строительство новых школ? – спросила Тамара Тимошенко, более 60 лет проработавшая в системе образования района.

- У нас разработана и программа капитального ремонта школ, и программа строительства новых школ. Только на капитальный ремонт школ с износом более 50% требуется около 21 миллиарда рублей. А объем финансирования, который необходим на проведение первоочередных работ, составляет около 70 миллионов рублей. В следующем году мы будем планировать проведение ремонта в Московском районе. Кроме того, нужно построить три новые школы, - сообщил Глеб Никитин.

На ветхое состояние школы и детсадов пожаловались также жители поселка Березовая пойма. Там сейчас рассматривается два варианта решения проблемы – либо включить школу в национальный проект, либо провести там капремонт и реконструкцию. Кроме того, глава Нижегородской области поручил министерству здравоохранения региона проработать вопрос о восстановлении в поселке медпункта.