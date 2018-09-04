2018-09-04T10:05:29+03:00
Общество

Правительство отменило разрешение на строительство шестиэтажного дома на Верхневолжской набережной

Юлия ИСАЕВА
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3 сентября 2018 года исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов заявил, что региональное министерство строительства отменило разрешение на строительство дома на Верхневолжской набережной, 19а.

Застройщик хотел выстроить там многофункциональное шестиэтажное здание с коммерческими помещениями на первом этаже и квартирами на верхних этажах. Соответствующее разрешение было дано ему в конце октября 2017 года.

Его отмена произошла после проверки, которую провело управление государственной охраны объектов культурного наследия. Она показала, что застройщик не предоставил в управление документацию по обеспечению сохранности двух расположенных рядом исторических зданий: «Больница Красного Креста», построенная в 1910-1911 гг. на средства М.М. Рукавишникова и «Дом И.М. Грибкова» (Верхне-Волжская наб., 21м).

- Выявленные нарушения могут свидетельствовать о потенциальной угрозе существующей исторической застройке, в связи с этим было принято решение прекратить строительные работы на данном участке, - пояснил Морозов.

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