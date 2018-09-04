В Нижегородской области провакцинированы более 460 тысяч голов крупного рогатого скота

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-04T09:55:43+03:00

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В период с января по август 2018 года в Нижегородской области против особо опасных болезней были провакцинированы 464 624 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщает региональный комитет госветнадзора.

На эти цели Нижегородская область получила 3,6 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации.

По информации комитета, среди мер по предохранению животных от инфекционных болезней одно из главных мест занимает вакцинация. По их словам, на сегодня это наиболее надежный способ охраны животных от инфекций, и обойтись без него невозможно.

Вакцинацию проводили специалисты госветслужб. Они защитили животных от сибирской язвы, эмкара, бешенства, лептоспироза, нодулярного дерматита.

Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 миллионов рублей до 1,4 миллиардов рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.