2018-09-04T09:23:54+03:00
Звезды

В Нижнем Новгороде впервые пройдет фестиваль датского кино

Жители смогут познакомиться с известными работами датских кинематографистов
Юлия ИСАЕВА
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С 8 по 16 сентября в Нижнем Новгороде в первый раз пройдет мини-фестиваль современного датского кино. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительство.

Место проведения – концертный зал Арсенала. Организаторы - Нижегородский центр немецкой и европейской культуры при содействии Посольства Дании в России, Датский киноинститут и Датское агентство по культурному сотрудничеству.

Гостей мероприятия ждет обширная программа. В первый день, 8 сентября, в 15:00 состоится показ пронзительной возрастной драмы «Ключ, дом, зеркало» (режиссер Микаэл Ноэр).

15 сентября в 15:00 зрителям предстоит увидеть психологическую драму 2013 года «Час рыси» режиссера Сёрена Краг-Якобсена.

16 сентября в 15:00 состоится показ триллера «Стрелок» режиссера Аннетте К Олесен, снятый в 2013 году.

Возрастное ограничение 18+. Фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами.

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