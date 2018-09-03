Дисконтные карты для профсоюзов появятся на Арзамасском приборостроительном заводе

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-03T17:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С середины августа 2018 года на Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина начала действовать дисконтная программа для членов профсоюза предприятия. В настоящее время изготовлено уже две тысячи пластиковых карточек, по которым можно получать скидки в различных магазинах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Дисконтная программа объединяет профсоюзы 15 предприятий и организаций Арзамаса. Обладатели дисконтных карт могут получить скидки от 3% до 20% у 76 организаций-партнеров, среди которых – автосервисы, аптеки и салоны красоты, магазины стройматериалов, одежду, игрушек, ювелирных изделий, товаров для дома, а также кафе и туристические агентства.

В ближайшее время каждому члену профсоюза будет выдана именная дисконтная карта с указанием номера профсоюзного билета. В случае увольнения работника с предприятия документ будет аннулирован.