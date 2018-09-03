17-летний нижегородец пырнул ножом соседа по общежитию

СЕГОДНЯ 17:47 2018-09-03T17:47:30+03:00

Свою вину он признал в полном объеме

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В Володарском районе Нижегородской области 17-летний подросток признан виновным в причинении телесных повреждений соседу по общежитию. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

Молодой человек обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенные с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Инцидент произошел вечером 4 февраля 2018 года в общежитии на улице Комсомольская в поселке Решетиха. У парня и его 44-летнего соседа произошел конфликт из-за бардака на кухне. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь и сбежал с места преступления.

Мужчину доставили в больницу. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Свою вину молодой человек признал в полном объеме. Он не трудоустроен, имеет инвалидность.

Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно. Решение вступило в законную силу.