5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»
Через два дня в Дзержинске состоится международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями «Окский ПараФест-2018». Он продлится два дня. Об этом сообщает горадминистрация.
Начало мероприятия - 5 сентября в 10:00.
Как заявили организаторы, цель фестиваля – это адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями в обществе, выявление потенциальных кандидатов в паралимпийскую сборную России, пропаганда здорового и активного образа жизни.
Согласно информации, мероприятие будет проходить в детском оздоровительном лагере «Город спорта». В программе фестиваля - соревнования по различным видам спорта, таким как шашки, дартс, армрестлинг, пауэрлифтинг.
Гостями мероприятия станут люди с поражением опорно-двигательного аппарата, члены общественных организаций Нижегородской области, России, Донецкой Народной Республики, Молдавии, Беларуси. По предварительным данным, в Дзержинске соберутся порядка 200 человек.