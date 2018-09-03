2018-09-03T17:18:34+03:00
Спорт

5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»

Начало мероприятия - 5 сентября в 10:00
Юлия ИСАЕВА
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Через два дня в Дзержинске состоится международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями «Окский ПараФест-2018». Он продлится два дня. Об этом сообщает горадминистрация.

Начало мероприятия - 5 сентября в 10:00.

Как заявили организаторы, цель фестиваля – это адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями в обществе, выявление потенциальных кандидатов в паралимпийскую сборную России, пропаганда здорового и активного образа жизни.

Согласно информации, мероприятие будет проходить в детском оздоровительном лагере «Город спорта». В программе фестиваля - соревнования по различным видам спорта, таким как шашки, дартс, армрестлинг, пауэрлифтинг.

Гостями мероприятия станут люди с поражением опорно-двигательного аппарата, члены общественных организаций Нижегородской области, России, Донецкой Народной Республики, Молдавии, Беларуси. По предварительным данным, в Дзержинске соберутся порядка 200 человек.

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