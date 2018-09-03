2018-09-03T17:00:48+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде обрушилась стена ветхого здания

Очевидцы слышали взрыв, однако в МЧС эту информацию не подтвердили
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 сентября, появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде в результате взрыва обрушилась стена дома № 1/2 по улице Геологов в Приокском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомольской правде - Нижний Новгород» пояснили, что информации о случившемся немного.

- Там произошло обрушение стены. Данные о том, что был взрыв, уточняется. Непонятно, был ли он вообще, - заявила собеседница «Комсомолки».

ЧП зарегистрировано 1 сентября, однако сообщение о нем поступило в МЧС спустя два дня. На место выезжала оперативная группа Управления, но помощь специалистов не потребовалась.

- Здание ветхое. В нем находится какое-то предприятие, - уточнили в пресс-службе.

Добавим, что в результате обвала стены никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, 31 августа на заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв, унесший жизни пяти работников. Фонд соцстрахования РФ выплатит по миллиону рублей родственникам погибших при взрыве на заводе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дисконтные карты для профсоюзов появятся на Арзамасском приборостроительном заводе
17-летний нижегородец пырнул ножом соседа по общежитию
5 и 6 сентября в Дзержинске пройдет международный фестиваль «Окский ПараФест-2018»
Решение проблемы с подтоплением Черного пруда в Нижнем Новгороде обойдется в 30 млн рублей
Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену
Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова
ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ
Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний
1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута
В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области
В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде