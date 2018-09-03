В Нижнем Новгороде обрушилась стена ветхого здания

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-03T17:00:48+03:00

Очевидцы слышали взрыв, однако в МЧС эту информацию не подтвердили

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В понедельник, 3 сентября, появилась информация о том, что в Нижнем Новгороде в результате взрыва обрушилась стена дома № 1/2 по улице Геологов в Приокском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области «Комсомольской правде - Нижний Новгород» пояснили, что информации о случившемся немного.

- Там произошло обрушение стены. Данные о том, что был взрыв, уточняется. Непонятно, был ли он вообще, - заявила собеседница «Комсомолки».

ЧП зарегистрировано 1 сентября, однако сообщение о нем поступило в МЧС спустя два дня. На место выезжала оперативная группа Управления, но помощь специалистов не потребовалась.

- Здание ветхое. В нем находится какое-то предприятие, - уточнили в пресс-службе.

Добавим, что в результате обвала стены никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, 31 августа на заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв, унесший жизни пяти работников. Фонд соцстрахования РФ выплатит по миллиону рублей родственникам погибших при взрыве на заводе.