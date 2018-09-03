2018-09-03T16:06:23+03:00
Общество

Решение проблемы с подтоплением Черного пруда в Нижнем Новгороде обойдется в 30 млн рублей

Правда, пока решить проблему не представляется возможным
Анастасия НАЗАРОВА
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Чтобы убрать подтопления на Черному пруду, которые образуются после сильных дождей, требуется около 30 миллионов рублей. Об этом мэр города Владимир Панов заявил на тематическом брифинге 3 сентября.

Чиновник напомнил, что одним из самых проблемных участков в этом плане было пересечение Ковалихинской улицы с улицей Белинского.

- В настоящее время проблема практически ушла, - заявил чиновник. - По идее вся вода с того участка должна уходить в речку Кова, но она была завалена строительным мусором. Оттуда было вывезено порядка 30 КамАЗов мусора, и теперь ливневка работает иначе.

Однако с Черным прудом не все так просто. И, по словам Панова, пока решить проблему не представляется возможным.

- Несмотря на то, что Водоканал прочистил в ручном режиме все, что мог, - уточнил мэр. Мы посчитали: чтобы убрать подтопления на Черному пруду, надо около 30 миллионов рублей на ремонт и прокладку новой нитки ливневых канализаций.

Ранее сообщалось, что в 2019 году ливневки в Нижнем Новгороде планируют передать в концессию. Содержанием ливневой сети займется дочернее предприятие Водоканала.

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