Пьяный житель Лыскова до смерти избил жену

СЕГОДНЯ 14:23 2018-09-03T14:23:58+03:00

Он заявил, что не помнит об этом, потому что слишком много выпил

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В Лыскове (Нижегородская область) местный житель подозревается в причинении смерти жене. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 1 сентября 2018 года в доме на улице Советская. Супруги вместе пили алкоголь, между ними произошла ссора, в ходе которой 46-летний мужчина несколько раз ударил жену руками по голове, а затем бросил ей в голову стеклянную рюмку. 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

В ходе опроса мужчина пояснил следователям, что не помнит событий, происходивших в тот день, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается.