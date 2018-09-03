2018-09-03T13:48:13+03:00
Общество

Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У нижегородского парка «Приокский» (Швейцария) появился новый директор. Исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Зубова – экс-зампрокурора Нижнего Новгорода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель союза попечительских советов парков Мария Попова.

По ее словам, назначение было еще на прошлой неделе.

- Конечно, Елена Николаевна - не массовик-затейник, она законник, государственник.

Надеюсь, что это будет плюсом для парка (в том числе зоопарка), для его сохранения и дальнейшего развития, - написала Попова.

Ранее Елена Зубова защищала нижегородские парки от незаконной вырубки и застройки. В 2014 году она возглавила управление муниципального контроля. Ведомство занималось вопросами муниципального земельного, жилищного контроля, сохранности дорог местного значения, торговой деятельности, а также лесным контролем и муниципальным контролем по охране городских лесов и особо охраняемых природных территорий. Через некоторое время она перешла на работу в администрацию Советского района.

Напомним, в конце мая мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил директора ООО «Парк Приокский» (парк «Швейцария») Елену Хабарову. Это было связано со скандалом в зоопарке «Мишутка».Нижегородцы наблюдали там больных животных и ужасающие условия, в которых они содержатся.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ
Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний
1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута
В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области
В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде