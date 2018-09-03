Директором парка «Швейцария» назначена Елена Зубова

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-03T13:48:13+03:00

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У нижегородского парка «Приокский» (Швейцария) появился новый директор. Исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Зубова – экс-зампрокурора Нижнего Новгорода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель союза попечительских советов парков Мария Попова.

По ее словам, назначение было еще на прошлой неделе.

- Конечно, Елена Николаевна - не массовик-затейник, она законник, государственник.

Надеюсь, что это будет плюсом для парка (в том числе зоопарка), для его сохранения и дальнейшего развития, - написала Попова.

Ранее Елена Зубова защищала нижегородские парки от незаконной вырубки и застройки. В 2014 году она возглавила управление муниципального контроля. Ведомство занималось вопросами муниципального земельного, жилищного контроля, сохранности дорог местного значения, торговой деятельности, а также лесным контролем и муниципальным контролем по охране городских лесов и особо охраняемых природных территорий. Через некоторое время она перешла на работу в администрацию Советского района.

Напомним, в конце мая мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов уволил директора ООО «Парк Приокский» (парк «Швейцария») Елену Хабарову. Это было связано со скандалом в зоопарке «Мишутка».Нижегородцы наблюдали там больных животных и ужасающие условия, в которых они содержатся.